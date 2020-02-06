МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка "Дом.РФ" до "BB+" с "BB" и вывело его из списка на пересмотр с возможностью повышения, говорится в сообщении Fitch Ratings.

Агентство указывает, что прогноз по рейтингу позитивный.

"Рейтинговое действие отражает завершение плана финансового оздоровления банка в декабре 2019 года", — поясняет Fitch. В середине декабря Банк России признал завершенным финансовое оздоровление банка "Дом.РФ", в рамках которого было восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам.

"Рейтинги банка "Дом.РФ" определяются исключительно поддержкой государства, и Fitch не считает целесообразным анализировать банк в отдельности", — пишет агентство. При этом отмечается, что изменение долгосрочного суверенного рейтинга Российской Федерации может привести к изменению рейтинга банка "Дом.РФ".

Fitch ожидает, что кредитный портфель банка вырастет примерно на 150% в 2020 году. Хотя Fitch рассматривает ипотечные кредиты в целом как продукт с низким уровнем риска в России, ориентация банка на цикличный сектор строительства может стать источником риска концентрации и привести к волатильности в показателях деятельности банка.

Банк "Дом.РФ" – уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Единственным акционером банка является АО "Дом.РФ". Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.

По данным БИР Аналитик, на 1 декабря банк занимал 28 место в банковской системе РФ с активами в размере 320,39 млрд рублей.