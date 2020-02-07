МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банк России планирует начать привлекать банки, санируемые или ранее санировавшиеся с его участием, то есть при помощи Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), к финансовому оздоровлению других кредитных организаций, если в таком оздоровлении участвует Агентство по страхованию вкладов (АСВ), следует из материалов регулятора.

Банк России с 2017 года начал применять новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию ФКБС. По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей их продажей. Как следует из плана подготовки нормативных актов Банка России в 2020 году, регулятор во втором квартале планирует внести изменения в требования к инвестору, приобретающему акции в соответствии с планом участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, введя возможность быть такому инвестору санируемым при помощи ФКБС.

"Нормативным актом предполагается дополнить требования к инвесторам новым критерием, позволяющим выступать в качестве инвесторов банкам, в отношении которых осуществляются (осуществлялись) меры по предупреждению банкротства с участием Банка России и одновременно принято (было принято) решение о гарантировании непрерывности деятельности банка на срок реализации плана участия", — указывается в материалах ЦБ, который поясняет, что реализация таких изменений "расширит инструментарий ЦБ по оптимизации сроков завершения санаций" с участием АСВ.

Самый яркий пример, когда санируемый банк сам выступает санатором — "мегасанатор" "Российский капитал" (сейчас — "Дом.РФ"): "Роскап" санировался с 2008 года и сам, в свою очередь, санировал банки "Экспресс-Волга", "Пойдем!", ВУЗ-банк, Газэнергобанк и Социнвестбанк, напоминает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Однако санатором выступали банки, санировавшиеся с участием АСВ. После краха "московского кольца" возникла необходимость в распространении этой практики на банки, санирующиеся с участием ЦБ", — указывает он.

"Московским кольцом" неформально называли группу банков из-за их частичного перекрестного владения активами друг друга. Летом 2017 года аналитик "Альфа-капитала" объявил о проблемах в четырех банках этой группы — "ФК Открытие", Бинбанке, Промсвязьбанке и "Московском кредитном банке" (МКБ) — и о том, что их судьба может быть окончательно решена уже осенью. Прогноз почти сбылся, все кредитные организации, кроме МКБ, перешли под контроль ЦБ.

По словам Осадчего, основная причина нововведения состоит в том, что команда санируемого банка сфокусирована на работе с проблемными активами и, соответственно, может профессионально справиться с санацией ещё одного банка. "Другая причина новации состоит в низкой эффективности АСВ как санатора — некоторые банки санируются с участием АСВ многими годами, оставаясь проблемными", — заключает эксперт.