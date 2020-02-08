ПАРИЖ, 8 фев — ПРАЙМ. Посольство РФ в Париже направило в МИД Франции ноты протеста, касающиеся ситуации экстрадированного из Греции россиянина Александра Винника, сказал в интервью РИА Новости глава дипломатического представительства Алексей Мешков.

С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.

"В МИД Франции были направлены ноты протеста с требованиями соблюдать права российского гражданина, обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела посольства, допускать представителей посольства на судебные заседания, а также ускорить рассмотрение запроса генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Александра Винника с учетом его гражданской принадлежности и согласия на экстрадицию в Россию", — сказал Мешков.

По его словам, "посольство также передало в министерство юстиции Франции запрос генеральной прокуратуры Российской Федерации провести… следственные дознания по уголовному делу, заведенному в отношении Александра Винника в России, собранные материалы направить в генеральную прокуратуру Российской Федерации, а также разрешить сотрудникам генпрокуратуры России присутствовать при проведении процессуальных действий на территории Франции".

"В настоящее время назначенный во Франции по делу Александра Винника следственный судья, ссылаясь на тайну следствия, не дает разрешения заведующему консульским отделом посольства присутствовать при проведении допросов Александра Винника", — заключил посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться от властей Франции выдачи Винника России.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.

Винник отрицал все обвинения и заявлял, что не нарушал законов США и Франции и готов предстать перед судом в России.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.