МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Окончившийся 2019 год выдался для российского банковского сектора достаточно удачным.

Согласно данным Банка России, прирост активов в реальном выражении составил 5%, что примерно соответствует результату 2018 года – 6,2%. В номинальном выражении рост активов составил 2,7% против 10,4% в 2018 году. Такая разница в приросте связана с влиянием валютной переоценки. При этом стоит отметить, что в начале 2019 года был осуществлен переход на новые стандарты бухгалтерского учета, который негативно отразился на динамике активов. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, переход на новые стандарты учета снизил реальные темпы прироста в прошедшем году примерно на 1,5 процентных пункта. Таким образом, без учета этого перехода прирост активов 2019 года мог бы опередить результат 2018 года (6,2%) и стал бы пятым годом подряд, когда динамика реальных активов улучшалась.

В абсолютных величинах объем активов в 2019 году вырос на 2,5 триллиона рублей и на 1 января 2020 года составил 96,6 триллиона рублей.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2020 году динамика активов окажется лучшей – темпы прироста будут в диапазоне 7-10%. Таким образом, в 2020 году будет преодолен уровень в 100 триллионов рублей активов банковского сектора. Для сравнения, уровень 10 триллионов рублей российским банковским сектором был достигнут в 2006 году, тогда как 1 триллион – в 1998 году.

Соотношение активов банков и ВВП в 2019 году продолжило снижаться и по итогам года опустилось до 88,3%. При этом негативная динамика показателя наблюдается уже пятый год подряд. Стоит отметить, локальный максимум отношения активов и ВВП был в 2015 году, когда это соотношение было на уровне 100%. Таким образом, несмотря на рост активов роль банковского сектора в экономике в последние годы немного снизилась.

Ситуация с отзывом банковских лицензий в 2019 году заметно улучшилась. За прошедший год было принудительно отозвано 28 лицензий у кредитных организаций и НКО и 46 банков были ликвидированы. Для сравнения, в 2018 году лицензий лишилось 60 кредитных организаций, а в 2017 году – 63. При этом суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в 2019 году, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 120 миллиардов рублей. Тогда как в 2018 и 2017 годах активы банков принудительно лишенных лицензий составляли 0,5 и 1,2 триллиона рублей соответственно.

Таким образом, российский банковский сектор в 2019 году недосчитался лишь 0,1 процентного пункта прироста активов в номинальном выражении против порядка 0,6% и 1,5% в 2018 и 2017 годах. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году продолжится сокращение игроков в российской банкой системе, однако лицензий будут лишаться преимущественно небольшие банки, как следствие влияние на динамику суммарных активов будет минимальным.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 января 2020 года. В рейтинге представлены данные по 437 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 7 февраля 2020 года, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ, а также данные из открытых источников. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в 2019 году объем активов в номинальном выражении вырос у 264 кредитных организаций или у 60,4% банков представленных в текущем рейтинге. Для сравнения, в 2018 году и 2017 годах доля банков с приростом была почти такой же (61% в 2018 году, а в 2017 году – 60%). Как уже указывалось ранее, в начале 2019 года был осуществлен переход на новые стандарты бухгалтерского учета, из-за которого доля банков с приростом в начале года заметно снизилась. Таким образом, результат прошедшего года без этого перехода мог бы быть немного лучше. На этом фоне эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2020 года доля банков с приростом увеличится до 65-70%.

Крупные и средние банки показывают хорошие результаты

Результаты исследования свидетельствуют, что разные размерные группы из ТОП-200 почти не отличались по количеству банков с приростом. Так, среди банков, расположившихся со 101 по 150 место, доля банков с приростом активов составила 72%, что стало наилучшим результатом среди всех размерных групп. В свою очередь у банков с 51 по 100 место прирост активов наблюдался у 70% банков. У двух оставшихся групп из топ-200 – из топ-50 и с 151 по 200 место доля с приростом активов была одинаковой – 68%. При этом у банков за пределами топ-200 (с 201 по 437 место) только 52% банков характеризовалось приростом активов в 2019 году. Таким образом, результат крупных и средних банков оказался заметно лучше, чем у небольших кредитных организаций за пределами топ-200.

В денежном выражении в более выгодной ситуации оказались крупные банки. Объем суммарных активов у банков из топ-50 относительно результата этих же банков на 1 января 2019 года вырос на 4,5%. Также значительный прирост активов наблюдался у банков с 51 по 100 место, активы которых увеличились на 4,4%. При этом у банков второй сотни (со 101 по 200 место) объем суммарных активов увеличился только на 0,7%. За пределами топ-200 (с 201 по 437 место) суммарные активы практически не изменились – +0,1%. Стоит отметить, что в целом прирост активов у банков из рейтинга относительно их же результата на начало 2019 года составил 4,4%.

Как следствие, очень хорошего результата у крупных банков и относительно слабого у небольших банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. Доля топ-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора на 1 января 2020 года выросла до 92,2% (+0,8 процентного пункта). При этом доля топ-30 банков по итогам года составила 87,7% против 86,5% на начало 2019 года. Стоит отметить, что в текущем рейтинге на топ-100 банков уже приходится 96,8% (+0,5 п.п. за год).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году консолидации активов российского банковского сектора продолжится, и темпы консолидации останутся примерно такими же.

Активы выросли у всех типов банков, но у иностранных банков несколько слабее

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, все типы банков по типам собственников (государственные, частные и иностранные) в 2019 году характеризовались приростом активов. При этом наилучшую динамику активов продемонстрировали частные банки, что помогло им укрепить свои позиции относительно государственных и иностранных банков. Так, прирост активов у частных банков в 2019 году составил 4,9%, против прироста на 4,4% у государственных и 3% у иностранных банков. Стоит отметить, что хороший результат частных банков связан со значительным ростом у нескольких крупных банков, которые наращивали корпоративное и розничное кредитование.

Списочный состав первой десятка банков за год не изменился, однако изменения в позициях были существенными. При этом изменения в первой десятке стали следствием неоднородных темпов прироста активов, которые варьировались в широком диапазоне от +60,5% до —23%. Наибольшим приростом активов в первой десятке характеризовался банк ФК Открытие, тогда как снижением – банк "Траст". Из-за значительного роста активов банк ФК Открытие смог подняться на 2 позиции — до 7-о места, тогда как банк "Траст" потерял две позиции, и заняли 10-е места. Также в первой десятке опустились на одну позицию каждый: Россельхозбанк и Московский кредитный банк, которые в текущем рейтинге занимают 6-е и 8-е места соответственно, тогда как укрепить свои позиции смогли Альфа-банк и Промсвязьбанк, которые в рейтинге на 1 января заняли 5-е, и 9-е места соответственно.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом активов в абсолютном выражении характеризовался банк ФК Открытие, активы которого в 2019 году увеличились более чем на 1 триллион рублей. Стоит отметить, что динамика активов этого банка обусловлена объединением с Бинбанком, а также наращиванием корпоративного и розничного кредитования. Вторым по масштабам прироста активов стал Сбербанк, у которого активы за год выросли на 0,8 триллиона рублей. При этом динамика активов Сбербанка объясняется ростом розничного кредитования и ростом вложений в ценные бумаги. Третьей и четвертой кредитными организациями по приросту объема активов в 2019 году стали Промсвязьбанк и Альфа-банк, активы которых выросли на 670 и 420 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом объема активов Московский кредитный банк, активы у которого выросли на 267 миллиардов рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением активов среди крупнейших банков характеризовался банк "Траст" – —397 миллиардов рублей.

Наилучшая относительная динамика активов среди топ-100 крупных кредитных организаций по итогам 2019 года была уже у упомянутого ранее банка ФК Открытие. Вторым по темпам прироста активов стал Тинькофф Банк, активы у которого выросли на 46%, в результате чего банк смог занять 18-е место в рейтинге (+8 позиций за год). Третьим по динамике активов стал банк Дом.РФ, объем активов которого вырос на 43% (+10 позиций, в рейтинге занимает 29-е место). Стоит отметить, что еще 6 банков из первой сотни по объему активов в 2019 году характеризовались темпами прироста активов более чем на 30%.

С другой стороны, слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал РГС Банк, активы которого сократились на 36% из-за снижения вложений в ценные бумаги и переоценки качества кредитного портфеля юридических лиц. Вторым по темпам снижения стал Мособлбанк, сокращение активов которого составило 30%. В текущем рейтинге РГС Банк занимает 96-е место (-22 позиции), а Мособлбанк – 27-е место (-8 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал банк "Траст", активы которого снизились на 23%. Таким образом, именно санируемые банки в 2019 году характеризовались наибольшим снижением активов.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2020 году с высокой долей вероятности можно предположить, что динамика активов может стать лучшей за последние годы, а сам прирост составит порядка 7-10%. Это будет связано с оживлением экономики на фоне нацпроектов, роста социальных расходов и просто нового цикла инвестиционного роста. Также можно ожидать заметного роста кредитования из-за снижения процентных ставок. Скорее всего, рост будет отмечаться у большинства банков, но наивысшие темпы будут у ведущих кредитных организаций. Таким образом, 2020 год станет достаточно удачным для российского банковского сектора.