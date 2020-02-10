МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Банк России оценил размер "дыры" в капитале лишившегося лицензии "Нэклис-Банка" в 1,385 миллиарда рублей, говорится в материалах регулятора.

Так, активы банка по результатам обследования составляют 1,791 миллиарда рублей, обязательства — 3,176 миллиарда.

Банк России с 10 января отозвал лицензию у "Нэклис-Банка". Как сообщил регулятор, банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов. Также в результате проведенных кредитной организацией операций по замещению активов на балансе "Нэклис-Банка" образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физлиц на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Указанные операции обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, "Нэклис-Банк" нарушал банковское законодательство и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря занимал 251-е место в банковской системе РФ.