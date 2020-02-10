МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" продал свою косвенную долю в 95% в "Тимано-Печорской газовой компании", следует из материалов банка.

При этом доля прямого распоряжения "Тимано-Печорской газовой компанией" в 5% у банка сохранилась. Как отмечается в материалах, дата продажи доли — 7 февраля.

ЦБ в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года. В июле 2019 года ЦБ принял решение о завершении санации банка "Открытие".