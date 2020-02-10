МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Долг российских компаний за 2019 год вырос на 4,5%, почти до 42 триллионов рублей, сообщает ЦБ РФ в понедельник.

"Долг нефинансового сектора увеличился за 2019 год на 1,8 триллиона рублей, или на 4,5%. Валютизация долга нефинансовых организаций в течение 2019 года устойчиво снижалась, составив на 1 января 2020 года 14,8%", — указывает регулятор.

По его данным, по состоянию на 1 января этого года долг компаний составляет 41,918 триллиона рублей.

ЦБ указывает, что годовой темп прироста задолженности нефинансовых организаций по рублевым банковским кредитам замедлился до 8,1% в конце года, в то время как аналогичный показатель по облигационному долгу вырос до 11,8%. "Тем не менее, структура рублевого долга нефинансовых организаций, как и ранее, была сформирована главным образом за счет банковского кредитования: доля задолженности по банковским кредитам в структуре долга на начало января 2020 года составила 81,4%", — отмечает регулятор.

Долг граждан, по данным ЦБ, увеличился за год на 3 триллиона рублей, до 19,1 триллиона рублей на 1 января 2020 года, и был представлен практически полностью рублевыми обязательствами. "Уровень валютизации кредитов домашних хозяйств составил на 1 января 2020 года 0,7%, что стало минимальным показателем за весь период его расчета. Годовой темп прироста задолженности домашних хозяйств по рублевым банковским кредитам на 1 января 2020 года составил 19,3%, замедлившись по сравнению с предыдущим годом на 3 процентных пункта", — указывает регулятор.

В декабре Банк России заявил, что рассматривает возможность введения регуляторных мер для ограничения долговой нагрузки чрезмерно закредитованных крупных компаний. Регулятор отмечал, что высокий уровень долговой нагрузки ряда нефинансовых организаций "продолжает оставаться источником системного риска для банковского сектора".