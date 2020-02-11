МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ВТБ с 11 февраля снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, минимальная ставка составит 7,9% годовых, сообщила пресс-служба второго по активам российского банка.

"С 11 февраля ВТБ снижает ставки на 0,5 п.п. — до 7,9% по всей линейке ипотечных программ. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%", — говорится в релизе банка.

При этом банк уточняет, что ипотека под 7,9% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%. Дополнительный дисконт в размере до 0,6 процентного пункта доступен активным пользователям "Мультикарты" и "Мультикарты-Привилегия" с подключенной опцией "Заемщик".

Скидка от базовой ставки по кредиту для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 процентного пункта. Рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, зарплатные клиенты ВТБ смогут под 8,3%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.

О планах снизить свои ставки по ипотеке ВТБ сообщил еще в минувшую пятницу вслед за снижением ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что хотя ипотечные ставки в России и так достигли исторического минимума в 9%, это не предел и произойдет дальнейшее их снижение.

На сегодняшний день ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в России. По итогам 2019 года портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% – до 1,69 триллиона рублей, объем выдачи ипотеки достиг 675 миллиардов рублей. В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года ВТБ нарастил объем выдачи на 20% – до 48,8 миллиарда рублей.