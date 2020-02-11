МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2019 году увеличились на 4%, до 59 096,0 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошел рост как удельного веса рублевых пассивов (с 76,2% до 79,2%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,6% до 80,4%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 8,5% до 7,5%), а доля резервов на возможные потери, напротив, увеличилась (с 8,8% до 9,0%), как и удельный вес обязательств кредитных организаций (с 82,7% до 83,6%).

По состоянию на 01.01.2020 в Московском регионе действовали 232 кредитные организации, в том числе 227 в Москве и 5 в Московской области (на 01.01.2019 – 245 кредитных организаций, в том числе 239 в Москве и 6 в Московской области).