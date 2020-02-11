МОСКВА, 11 фев – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2019 году снизилась на 8,5%, до 4 421,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За 2019 год банки Московского региона получили прибыль в размере 785,8 млрд рублей (за 2018 год – прибыль в размере 569,1 млрд рублей).

По состоянию на 01.01.2020 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлся убыток в размере 78,5 млрд рублей, что было обусловлено негативным влиянием финансовых результатов деятельности прошлых лет отдельных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.