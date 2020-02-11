МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Заявку на приобретение 50% и двух акций находящегося под санкциями США "Еврофинанс Моснарбанка", помимо менеджмента банка подал "Ростех", пока решение не принято, второй акционер — венесуэльская сторона — не возражает против любого варианта, сообщил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Минфин США в марте прошлого года добавил "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список, обвинив его в связях с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Включение в этот список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки или операции с этим банком. После этого ВТБ и Газпромбанк передали Росимуществу свои пакеты в банке. Еще один его акционер, с долей 49,99%, — венесуэльский Фонд национального развития (National Development Fund, Fonden JSC).

"Мы никому ничего не продали, есть две заявки — менеджмент и "Ростех". Венесуэльская сторона не возражает против любого варианта из этих двух", — ответил Моисеев на вопрос журналистов о продаже "Еврофинанс Моснарбанка".

"Цена должна соответствовать оценке, Росимущество должно нанять оценщика, который в соответствии с законом об оценочной деятельности должен повести оценку, и это будет цена. Ну то есть, как "Кристалл" когда продавали "Алросе" — там же была оценка, и по ней продали. То же самое и здесь должно быть сделано. Здесь просто разница в том, что менеджмент согласен выкупать, а "Ростех" готов принять. Поэтому здесь еще вопрос в этом стоит", — ответил Моисеев на вопрос про цену.

"У нас есть такая практика внесения в капитал "Ростеха" разных обществ. В этом удивительного ничего нет", — пояснил замминистра, уточнив, что речь идет о безвозмездной передаче.

"Пока решения никакого нет. У нас, честно говоря, здесь особо спешки никакой нет, потому что всех устраивает нахождение банка в казне Российской Федерации, но с другой стороны, пока есть желающие, конечно, надо бы его реализовать. Я думаю, сейчас мы какое-то решение будем принимать", — пояснил замминистра.

В октябре прошлого года Моисеев сообщал, что интерес к покупке пакета "Еврофинанс Моснарбанка" у Росимущества проявил только топ-менеджмент кредитной организации, который направил письменное обращение в российское правительство.