МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом правления Сбербанка, сообщил глава банка Герман Греф. Решение одобрено наблюдательным советом Сбербанка.

"Сегодня одобрено решение о назначении Ольги Юрьевны (Голодец — ред.) заместителем председателя правления. Эта позиция требует согласования с Центральным банком, поэтому назначение может произойти после согласования", — сказал Греф.

Он отметил, что в банке принято решение создать медицинскую платформу, Голодец как раз будет курировать это направление в банке.

При этом он добавил, что пока нет решения по кандидатам от правительства в набсовет Сбербанка. "Есть еще время, пока не обсуждено, никаких кандидатов пока нет", — добавил он.