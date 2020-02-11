МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Минфин и ЦБ РФ разработали законопроект, который предусматривает выход ЦБ из капитала Сбербанка, документ направлен в правительство, говорится в пресс-релизе Минфина России.

"Минфин России и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала ПАО "Сбербанк России". Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство РФ", — отмечается в документе.

"При совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде. Продажа Банком России акций ПАО "Сбербанк России" позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка", — отмечает министерство.

Сбербанк — крупнейший финансовый институт в России, в том числе по оказанию финансовых услуг населению, поэтому целесообразно сохранить значимое участие государства в его капитале, говорится в сообщении. "Одновременно ПАО "Сбербанк России" является одним из крупнейших публичных обществ, поэтому важно сохранить и развивать зрелую систему корпоративного управления, представляющую самостоятельную ценность для ПАО "Сбербанк России", его акционеров, клиентов и государства в целом", — отмечается в пресс-релизе.

Минфин также добавил, что совместно с Банком России поддерживает приоритеты развития Сбербанка как высокотехнологичного и клиентоориентированного финансового института, нацеленного на постоянное повышение эффективности и приверженного высочайшим стандартам корпоративного управления.

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФНБ

Правительство РФ планирует купить пакет ЦБ в Сбербанке за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, сообщила пресс-служба Минфина.

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств ФНБ по рыночной стоимости", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления средствами фонда: будет обеспечена сохранность вложенных средств и стабильный доход от их размещения.

"Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО "Сбербанк России" по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа", — отмечают в Минфине.

Законопроект о выкупе правительством акций Сбербанка у ЦБ предусматривает, что оферту миноритариям выставит Банк России по цене продажи пакета, говорится в пресс-релизе Минфина РФ.

"В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона "Об акционерных обществах", касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам ПАО "Сбербанк России" единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи", — говорится в сообщении Минфина.

ЦБ РФ продаст валюту, полученную из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за пакет акций Сбербанка, равномерно в течение трех-семи лет.

"Банк России принял решение, что продажа на внутреннем рынке иностранной валюты, которую Банк России приобретет у Фонда национального благосостояния в рамках реализации механизма бюджетного правила в связи с покупкой за счет средств ФНБ пакета акций ПАО "Сбербанк", будет осуществлена равномерно в течение от трех до семи лет после заключения указанной сделки", — сообщил регулятор.

ЦБ РФ объявит ежедневный объем продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, связанный с данной операцией, и дату начала этих продаж после определения стоимости и даты заключения сделки по покупке за счет средств ФНБ пакета акций Сбербанка.

"Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки (продажи) иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности", — подчеркнули в ЦБ.