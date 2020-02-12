МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2019 году увеличилась на 5,2%, до 15 746,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения выросли на 11,7%, до 14 487,6 млрд рублей, при этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций увеличилась с 22,8% до 24,5%. В 2019 году рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, увеличилась (с 69,6% до 73,8%), как и доля рублевых депозитов физических лиц (с 72,4% до 74,6%) в условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 4,1%, до 6 400,5 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона за 2019 год не изменился и составил 10,8%.