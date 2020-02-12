МОСКВА, 12 фев – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в 2019 году выросла на 9,7%, до 29 544,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя повысился и составил 50% совокупных активов (на 01.01.2019 – 47,4%).

За 2019 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), выросли на 7,9%, до 17 993,4 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах увеличился с 29,3% до 30,4% на 01.01.2020.

Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 20,4%, до 9 078,0 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций увеличилась с 13,3% до 15,4%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.01.2020 составила 99,2%.



