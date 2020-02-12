МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов, созданный на базе "Траста", намерен продать 25,5% акций "Объединенной вагонной компании" (ОВК), данный актив является сложным, сроков пока нет, сообщил журналистам глава банка Александр Соколов.

"Что касается ОВК,… будем стараться выходить. Я не могу назвать сроки, когда мы сможем выйти из ОВК. Актив сложный. Будем искать покупателя", — сказал Соколов.

Он добавил, что приобретение акций было предусмотрено планом участия по консолидации активов.

Банк "Траст" стал акционером ОВК в середине июля 2019 года, получив 5,7% акций от "Открытие холдинга" в счет его задолженности. В августе банк довел долю до 25,5%.