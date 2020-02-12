МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Деньги, которые государство получит за счет выхода ЦБ РФ из капитала Сбербанка, могут быть направлены как на выполнение соцобязательств, так и на реализацию инфраструктурных проектов, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Они не исключают некоторого укрепления рубля на фоне сделки, а также определенного влияния на ликвидность в банковском секторе. Однако серьезных перемен в стратегии Сбербанка пока не ждут, равно как и ухода Германа Грефа с поста главы "банка №1".

Законопроект о выходе ЦБ РФ из капитала Сбербанка, анонсированный во вторник Минфином и самим регулятором, подтвердил циркулировавшую с конца прошлого года информацию о сделке. Он предполагает выкуп контрольного пакета акций банка за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. Планируется, что акции будут проданы несколькими лотами. Их количество и скорость реализации, а также сроки продажи будут зависеть от возможности приобретать акции за счет ФНБ.

КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ

Владение и управление госпакетами акций закреплено в правительстве за Росимуществом, которое при январской смене кабмина перешло в ведение Минфина. В результате сделки Банк России включит 700 миллиардов рублей в свои доходы за 2020 год, а остальные вырученные от продажи акций Сбербанка средства передаст в казну частично в форме денежных средств, частично в форме требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу по депозиту. При этом полученную из ФНБ за пакет валюту ЦБ продаст равномерно в течение 3-7 лет.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, государство может направить деньги как на выполнение соцобязательств, так и на инфраструктурные проекты. Правда, особой нехватки средств на этих направлениях пока не наблюдается.

Российский бюджет профицитный: главная проблема на данный момент это не нехватка денег, а отсутствие идей по их использованию, констатирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. "Сейчас основной упор делается на нацпроекты, бюджет по которым расписан на долгие годы. Свежие мысли по инвестиционной активности у правительства пока отсутствуют, а значит они, вероятнее всего, продолжат лежать без дела на новом месте пока чиновники не придумают под них новые задачи", — говорит эксперт.

Учитывая ход выполнения нацпроектов, спустя непродолжительное время средства вполне могут быть отправлены на программы, по которым будет превышена смета — скорее всего, это окажутся работы по обновлению магистральной инфраструктуры, добавил он.

В свою очередь, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко полагает, что государство будет финансировать новые социальные обязательства и нацпроекты. Планируется, что живыми деньгами в виде налогов в бюджет будет перечислено 1,25 трлн рублей, напомнил он.

ВЛИЯНИЕ НА РУБЛЬ И ЛИКВИДНОСТЬ

Эксперты пока не видят значительного влияния сделки на денежный и валютный рынки, однако не отрицают некоторого укрепления рубля. Сделка будет разбита на несколько частей, а значит ощутимого влияния на банковскую систему произойти не должно, считает Николаев. Безусловно, ЦБ придется конвертировать полученную из фонда валюту в рубли, но происходить это будет максимально аккуратно, чтобы избежать роста волатильности.

К моменту начала процедуры объем операций регулятора в рамках бюджетного правила может сократиться еще на 10-20% по сравнению с текущим периодом. Это означает, что в теории, курс может получить дополнительный импульс для укрепления, если, конечно, ситуация на нефтяном рынке не нормализуется. При удачном стечении обстоятельств курс вполне может вернуться к отметкам начала года — 61,5-62 рублей за доллар в обозримом будущем.

На данном этапе рынок рассматривает сделку по покупке Минфином Сбербанка у ЦБ как вероятность смягчения бюджетного правила и тем самым закладывает будущие продажи валюты регулятором на открытом рынке уже сегодня, что может способствовать укреплению курса рубля до уровня 62 за доллар, согласен аналитик "Финама" Сергей Дроздов.

"Однако с учетом того, что реализация вырученной от сделки валюты Центробанком будет растянута на довольно широком временном горизонте, в долгосрочной перспективе динамика российской валюты по-прежнему будет зависеть от конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых площадках", — добавил он.

В свою очередь, Максим Коровин из ВТБ Капитал полагает, что продажа доли в Сбербанке ФНБ отразится на уровне ликвидности в банковской системе, поскольку весь объем иностранной валюты, привлеченный в рамках данной сделки, регулятор намерен продать на открытом рынке.

"В результате будет стерилизована рублевая ликвидность на сумму около 2,5 трлн рублей и одновременно в систему вернется около 40 млрд долларов валютной ликвидности. Поскольку по бюджетному каналу в банковскую систему вернется только часть рублевой ликвидности, чистый эффект, по нашим оценкам, составит менее 2,5 трлн рублей, что тоже достаточно существенно. В целом мы полагаем, что данные события приведут к увеличению наклона базисной кривой и, возможно, ее смещению вверх, в зависимости от того, как сокращение рублевой ликвидности повлияет на базисный спред между 3-месячной ставкой Mosprime и ключевой ставкой ЦБ", — пишет он в своем обзоре.

БЕЗ СМЕНЫ СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Власти подчеркивают, что политика развития Сбербанка не претерпит изменений, равно как не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан. Глава Сбербанка Герман Греф в январе выразил надежду, что стратегия развития банка при смене главного акционера не изменится. В противном же случае он не видит себя в организации, говорил он.

Но оснований для перемен в управлении "банком № 1" пока нет, уверены эксперты. "Краткосрочно мы не видим в этой новости существенных рисков или точек роста. Мы не ожидаем масштабных продаж в рамках оферты, поскольку альтернатив Сбербанку в банковском секторе немного. Долгосрочно влияние на акционерную стоимость будет определяться тем, как поменяется стратегия банка (и поменяется ли), а также стабильностью команды топ-менеджмента", — говорит старший аналитик Альфа-Банка Евгений Кипнис.

Дроздов также не видит серьезных причин для смены стратегии развития банка. "Более того, на мой взгляд, бизнес финансового института продолжит совершенствоваться и расширяться за счет внедрения современных IT-технологий", — говорит он. Что же касается вопроса о том, останется ли Греф во главе Сбербанка, то у меня нет никаких сомнений, что столь эффективный менеджер устраивает всех, и безусловно, он продолжит стоять у руля самого крупного российского банка.

По мнению Ващенко, для устойчивого роста Сбербанка важно сохранить стратегию развития экосистемы, запускать и совершенствовать сервисы, которые генерируют доход. В связи со снижением ставок на денежном рынке основной драйвер роста прибыли — это непроцентные доходы. "Будут ли какие-то кадровые изменения, скорее всего, станет известно ближе к собранию акционеров. Я не ожидаю в этом году больших изменений в составе набсовета", — заключил эксперт.