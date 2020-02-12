МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что акции Сбербанка передаются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), и его доход от дивидендов банка будет значительно выше, чем от других инвестиций фонда.

Минфин и Банк России объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, он направлен в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.

"Очень важно, что нас передают в ФНБ. Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании. Дивидендная доходность у нас такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются", — сказал Греф на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Контрольный пакет акций будет фактически передан от ЦБ правительству до годового собрания акционеров кредитной организации, отметил Греф.

Годовое собрание акционеров Сбербанка традиционно проходит в конце мая — начале июня.

"Мы полностью согласовали план действий, который в короткий период времени взаимодействия с правительством и Центральным банком должен обеспечить фактическую передачу акций под контроль правительства и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров", — сказал Греф.

"Для нас вчера был очень важный день. Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций – 50% плюс 1 акция – от Центрального банка правительству. Мы долго готовили это событие. И самое главное, что вчера эта новость была позитивно воспринята инвестиционным сообществом", — добавил топ-менеджер Сбербанка. — Мы увидели вчера рост наших акций: почти на 1% выросли обыкновенные акции, более чем на 2% выросли привилегированные акции. Это говорит о том, что инвесторам понятны мотивы передачи, и инвесторы поддерживают этот трансфер".