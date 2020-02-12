МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в четвертом квартале 2019 года оказалась очень хорошей, лишь немного уступив историческому максимуму. За последний квартал 2019 года, согласно данным Банка России, кредитные организации получили доналоговую прибыль в 536 миллиардов рублей. Для сравнения, рекорд по квартальной прибыли составляет 587 миллиардов рублей, и установлен он был в начале 2019 года. Стоит отметить, что результат первого квартала был искажен переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, которой добавил порядка 150-200 миллиардов рублей. Таким образом, прибыль в четвертом квартале без учета фактора новой отчетности является максимальной в истории. При этом не только первый и четвертый кварталы были успешным в 2019 году, но и в двух других кварталах 2019 года прибыль была на достаточно высоком уровне. В частности, в июле-сентябре банки заработали 496 миллиардов рублей, что является третьим лучшим квартальным результатом в истории. Тогда как во втором квартале прибыль была немного меньше – 418 миллиардов рублей, но все-таки достаточно хорошей (шестой результат в истории).

На этом фоне неудивительно, что по итогам года был обновлен исторический рекорд по прибыли. Так, доналоговая прибыль в 2019 году составила 2,04 триллиона рублей, что заметно больше финансового результата 2018 года, когда банки заработали 1,34 триллиона рублей. Стоит отметить, что эффект от перехода на новые стандарты в целом по итогам года, по оценкам РИА Рейтинг, составил 0,3-0,4 триллиона рублей. Таким образом, даже без учета «бумажной» прибыли рекорд был бы превышен с приличным запасом. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что прибыль в 2020 году будет больше, чем очищенный финансовый результат 2019 года, и составит порядка 1,6-1,7 триллиона рублей.

Темпы роста прибыли в 2019 году оказались значительно выше, чем динамика активов, что привело к росту рентабельности. Так, если средний за 12 месяцев объем активов российских банков вырос на 7,2%, то прирост прибыли составил 51,5%. Как следствие, рентабельность активов выросла с 1,54% по итогам 2018 года до 2,17% на 1 января 2020 года. В свою очередь рентабельность капитала в российском банковском секторе на 1 января 2020 года составила 19,6% против 13,8% на начало 2019 года. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, прогнозируемая на 2020 год прибыль будет соответствовать рентабельности активов 1,5-1,7% и рентабельности капитала – 14-16%.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 января 2020 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 января 2020 года (они контролируют 97% всех активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ, и которые имели лицензии на 12 февраля 2020 года.

ПОЧТИ ВСЕ БАНКИ В РЕЙТИНГЕ ПРИБЫЛЬНЫ

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов в 2019 году ощутимо выросла. Из представленных в текущем рейтинге банков по итогам прошедшего года прибыль получили 181 банк или 90,5% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 января 2019 и 2018 годов прибыльных банков было 86% и 82% соответственно. Таким образом, результат 2019 года оказался лучшим с 2013 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году доля прибыльных банков продолжит расти и по итогам года может приблизиться к 95%, это произойдет за счет улучшения финансового состояния многих санируемых банков.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных колебалась несильно, в пределах 6 процентных пунктов (от 88% до 94%). При этом наибольшей долей прибыльных банков характеризовались банки, расположившиеся с 51 по 100 место по размеру активов. Среди самых крупных кредитных организаций из ТОП-50 прибыльных банков 92%. Тогда как у двух оставшихся банковских групп – с 101 по 150 места и с 151 по 200 места прибыль показали 88% банков. Таким образом, среди крупных кредитных организаций доля прибыльных банков была несколько больше.

Наиболее прибыльным российским банком в 2019 году стал Сбербанк, а объем его прибыли до налогообложения составил 1,1 триллиона рублей. По отношению к итогам 2018 года прибыль Сбербанка выросла на 8,6% или на 86 миллиардов рублей. Основными источниками роста на стали: рост комиссионных доходов, снижение объемов вновь сформированных резервов, а также увеличение ряда других доход. Вторым по абсолютному финансовому результату в 2019 году стал банк ВТБ, прибыль которого за этот период составила 167 миллиардов рублей. При этом прибыль банка ВТБ снизилась в 2019 году на 43%.

На третьем, четвертом и пятом местах по объему прибыли в абсолютном выражении расположились Альфа-банк, банк ГПБ (Газпромбанк) и банк "Траст", однако объем их прибыли по итогам 2019 года уже значительно меньше, чем у двух лидеров. Так, Альфа-банк в прошлом году заработал 69 миллиардов рублей, полученная Газпромбанком прибыль, составила 62 миллиарда рублей, а банк "Траст" заработал 58 миллиардов рублей. Еще у семи кредитных организаций прибыль была в диапазоне от 20 до 51 миллиарда рублей, а в целом доход более 10 миллиардов рублей получили 23 кредитные организации. Для сравнения, в 2018 году было 17 таких банков. При этом прибыль более 1 миллиарда рублей в 2019 году получили 103 банка против 75 банков годом ранее.

У ДВУХ ТРЕТЕЙ БАНКОВ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВЫРОСЛА

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков из рейтинга увеличивается схожими с прибылью темпами. Так, у сотого банка в рейтинге отношение прибыли к активам на 1 января 2020 года составило 2,1% против 1,4% и 1,1% на начало 2019 и 2018 годов. Стоит отметить, что медианная рентабельность банков увеличивается с 2015 года. При этом рост медианной рентабельности схожими с динамикой прибыли темпами свидетельствует об органическом росте рентабельности у банков из разных размерных групп, а не только у крупных банков.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 января 2020 года, по сравнению результатом на аналогичную дату предыдущего года, приростом рентабельности характеризовалось 133 банка. При этом среди пятидесяти самых рентабельных банков в текущем рейтинге 43 характеризовались ростом рентабельности или 86%. В свою очередь крупные банки, из ТОП-50 по объему активов, реже характеризовались ростом рентабельности (66%). Таким образом, рентабельность растет в первую очередь у высокоприбыльных банков.

Лидером рейтинга по росту рентабельности в 2019 году стал банк "Траст", рентабельность которого за год выросла с —15,6% до 4,6% на 1 января 2020 года. Вторым банков по изменению рентабельности в 2019 году стал банк "ЦентроКредит", рентабельность которого выросла до 15,5% против —1,8% на начало года. Замыкает первую тройку по максимальному изменению рентабельности Азиатско-Тихоокеанский Банк (+13,4 процентных пункта). Таким образом, два из трех банков с наибольшим приростом рентабельности, находятся на санации. Стоит отметить, что санируемые банки, находящиеся в начальной фазе оздоровления, зачастую формируют избыточные резервы, что приводит к значительным убыткам, однако в последствие происходит улучшением качества кредитного портфеля и банки получают прибыль от расформирования этих резервов. Таким образом, скорее всего, этим банкам не удастся в будущем поддерживать высокий уровень рентабельности.

ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ — ЛИДЕРЫ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов в 2019 году. Рентабельность активов у иностранных банков из рейтинга составила 2,5%. Тогда как у частных и государственных банков рентабельность активов была несколько меньше – 2,4% и 2,1% соответственно. Таким образом, в 2019 году продолжилась тенденция, когда иностранные банки становятся самими рентабельными по итогам года, которая наблюдается с 2014 года.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО "Яндекс.Деньги", рентабельность активов которой по итогам прошедшего года составили 17,2%. Вторым в рейтинге по рентабельности активов стал банк "ЦентроКредит", с рентабельностью активов в 15,5%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: Киви Банк и РНКО "Платежный Центр", которые заняли 3-е и 4-е места по рентабельности активов (13,2%, 13,1% соответственно). Таким образом, три из четырех наиболее рентабельных кредитных организаций занимаются схожим бизнесом – обслуживанием электронных платежных систем.

Наиболее слабую рентабельность активов в прошедшем 2019 году продемонстрировал санируемый Минбанк, рентабельность активов которого составила —33%. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли Эс-Би-Ай Банк и банк "Международный финансовый клуб", рентабельность активов которых составила —8,7% и —6,2% соответственно. На четвертом места расположился Связь-Банк, с результатом – —5,1%, Балтинвестбанк замыкает пятерку (-3,9%). Таким образом, три из пяти наиболее убыточных банков – это банки находящиеся на санации.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что банковский сектор продолжит демонстрировать хорошую прибыльность в текущем году, а объем прибыли в 2020 году составит 1,6-1,7 триллиона рублей. Рост прибыли будет во многом связан с продолжением развития услуг, приносящих комиссионный доход, а также с органическим увеличением активов и объема операций клиентов. Также в 2020 году на фоне снижения процентных ставок можно ожидать улучшения качества кредитного портфеля, что несколько снизит стоимость риска. Прогнозируемая прибыль в текущем году соответствует рентабельности активов на уровне 1,5-1,7%, и рентабельности капитала 14-16%.