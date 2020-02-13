МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в 2019 году сократилась на 8,9%, до 6 592,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя в первую очередь повлияло снижение МБК, привлеченных от банков-нерезидентов (на 31,9%, до 702,2 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 12,7% до 11,2% на 01.01.2020.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за 2019 год выросла на 4,3%, до 6 871,4 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно увеличение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-нерезидентам (на 32,7%, до 1 565,5 млрд рублей). Доля МБК в активах банков на 01.01.2020 составила 11,6%, как и годом ранее.



