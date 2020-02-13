МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в 2019 году выросли на 3,4%, до 6 471,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах не изменился и составил 11%. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Банка России. Объем портфеля долевых ценных бумаг на 01.01.2020 составил 369,1 млрд рублей, сократившись по сравнению с началом 2019 года на 5,8%, что в большей степени было вызвано снижением вложений в долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости.



