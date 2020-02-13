МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в 2019 году снизилась на 9,4%, до 3 184,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Уменьшение произошло преимущественно за счет снижения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.01.2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась до 5,4% (6,2% – на 01.01.2019).



