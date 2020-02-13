МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ составит около 2,5 триллионов рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это около 2,5 триллионов рублей — стоимость пакета акций Сберегательного банка. Это тот актив, которые будет приобретаться за счет ФНБ", — сказал он, отвечая на вопрос, известна ли сумма покупки.

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета.