ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев — ПРАЙМ. Десять зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

СПФС была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.

"У нас уже десять иностранных банков подключены к системе СПФС, сейчас мы проходим с ними все стадии тестирования для того, чтобы на межгосударственном уровне иметь возможность работать по интегрированной системе: с нашей стороны — СПФС, со стороны других стран — это непосредственно их система передачи сообщений", — сказала Скоробогатова.