ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев — ПРАЙМ. Банк России продлит на два года нулевую комиссию для банков в Системе быстрых платежей на переводы физлиц, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года, на сегодня в ней уже более 30 участников, к подключению активно готовятся еще порядка 160 кредитных организаций. С помощью системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

"Мы пришли к выводу, что с точки зрения P2P переводов мы сможем вернуться к теме установления нулевого тарифа за переводы P2P в Системе быстрых платежей, во втором квартале мы планируем на уровне совета директоров такое решение закрепить. Мы планируем дать два года, чтобы и банкам, и клиентам было удобно. Возможно, в дальнейшем мы распространим эту практику, именно на B2B платежи", — сказала она.