ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев — ПРАЙМ. Объем незаконного обналичивания денежных средств в банковском секторе РФ в 2019 году сократился в 1,9 раза — до 95 миллиардов рублей, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"За 2019 год объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 1,9 раза — со 176 до 95 миллиардов рублей", — сказал он, выступая на встрече руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".

Позже Скобелкин отметил, что основным каналом обналичивания в России по-прежнему остаются торговые точки и неорганизованные рынки.