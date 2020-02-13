МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. ЦБ вернет в бюджет РФ от продажи Сбербанка 350 миллиардов рублей в 2020 году, 300 миллиардов — в 2021 году, 400 миллиардов — в 2022 году и оставшуюся сумму — в 2023 году, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллиона рублей.

Как рассказал Колычев, в результате этой операции у Банка России образуется финансовый результат, распределение которого будет происходить в соответствии с порядком, отраженным в законопроекте.

"Распределение этого финансового результата оно зафиксировано в отдельном законе, 700 миллиардов рублей остается у Банка России. Логика этой цифры в том, что это примерно соотношение 25/75 как в действующем порядке распределения прибыли ЦБ, остальное все перечисляется в федеральный бюджет в двух формах. Первая форма — неденежная, это активы — это субординированные депозиты ЦБ в Сбербанке в размере до 150 миллиардов рублей, и субординированные депозиты в ВЭБ.РФ в размере до 350 миллиардов рублей",- сказал Колычев.

Он отметил, что для ЦБ это непрофильные активы, а для правительства — хорошие активы, приносящие доход.

"Оставшаяся часть — это денежная часть (сделки — ред.), мы рассчитываем, это прописано в законе, что распределение по годам будет — 350 миллиардов рублей в 2020 году, 300 — в 2021 году, 400 — в 2022 году и остаток, это будет зависеть от того, какая стоимость сделки будет на момент первой покупки, в 2023 году", — добавил Колычев.

Он напомнил, что в законопроекте прописана конкретная формула определения цены продажи — это 6-месячная средняя на дату первого транша сделки.

"Соответственно, мы сейчас точно не знаем, когда это (сделка — ред.) будет… Если посмотреть на текущую дату и отмотать 6 месяцев назад, и посмотреть 6-месячную среднюю, то примерно получается 2,540-2,550 триллиона рублей", — пояснил замминистра.

По его словам, оферта миноритариям Сбербанка со стороны ЦБ, а не кабмина объясняется невозможностью предусмотреть точный уровень расходов для бюджета РФ.

"Естественно, будет выставлена оферта для миноритариев. Есть вопросы, почему это делает Банк России. Ответ очень простой — потому что бюджету это делать практически невозможно, потому что нужно предусматривать определенный уровень расходов. Оферта, она по определению… невозможно предусмотреть точный уровень расходов, который потребуется для выкупа. Ну и технологически Центральному банку это легче сделать, чем правительству", — сказал Колычев.

Он рассказал, что покупка Сбербанка кабмином — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%, в дальнейшем возможен рост.

"Для правительства, для нас это достаточно доходная инвестиция для ФНБ. По нашим оценкам, при текущей цене доходность дивидендная порядка 9% составляет. Постепенно даже может расти в последующие годы. Это намного выше, чем стоимость заимствований. Для налогоплательщиков это такое довольно выгодное мероприятие", — сказал он.

Минфин РФ рассчитывает на принятие закона о продаже Сбербанка до конца марта, в течение месяца после этого подготовит договор купли-продажи.

"Сделка теоретически возможна только после принятия законодательства, наверное, закон примут не раньше, чем в конце марта. Соответственно, если это так именно произойдет, то в течение месяца после этого мы можем подготовить договор о купле-продаже и совершить сделку", — сказал Колычев.