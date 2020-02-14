МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 12 февраля вложили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 330 миллионов долларов против 10 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций составили впечатляющие 330 миллионов долларов против 10 миллионов долларов притоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился положительным. Приток средств составил 70 миллионов долларов против оттока в 80 миллионов долларов неделей ранее.

"Инвесторы снова начали закачивать внушительные суммы в активы EM. Мы отмечаем особенно позитивное отношение участников рынка к акциям, поскольку инвесторы, по всей видимости, посчитали недавнюю слабость из-за коронавируса очередной возможностью для покупок – позитивный сигнал для рынка на ближайшую перспективу", — говорится в обзоре BCS Global Markets.