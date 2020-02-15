МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Федеральным законом от 27 июня 2019 года №151-ФЗ в законодательство внесены изменения, направленные на предоставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав.

"В частности, для обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства предусмотрено использование счета эскроу. Подписанным постановлением в правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливается возможность направления таких средств на счет эскроу", — говорится в тексте документа.