МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Его финтех-стартап Revolut завершил очередной раунд по привлечению инвестиций, по итогам которого оценка компании увеличивается до 6 миллиардов долларов. Ожидается, что официально об этих результатах сообщат на следующей неделе.
По данным источников журнала, доля основателя в компании составляет около 30%, что и позволяет оценить состояние Сторонского примерно в 1,6 миллиарда долларов.
В прошлом году Forbes оценивал состояние бизнесмена в 500 миллионов долларов.
https://1prime.ru/finance/20200216/830948183.html