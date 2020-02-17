МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России обновит перечь признаков сомнительных банковских операций, которые могут повлечь блокировку счета, следует из опубликованного регулятором проекта указания. Банки РФ в 2019 году нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в январе прошлого года сообщила, что ЦБ и Росфинмониторинг планируют пересмотреть признаки сомнительных операций и сократить перечень оснований для отказа в их проведении.

"Проект предусматривает актуализацию перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки и содержащихся в приложении к положению Банка России № 375-П, в целях исключения из указанного перечня устаревших (неактуальных) на настоящий момент признаков и дополнения его новыми (актуальными) признаками, а также корректировки ряда признаков", — сказано в пояснительной записке к проекту указания.

Так, например, ЦБ предлагает дополнить перечень признаков сомнительных операций пунктом, когда транзакция связана с приобретением или продажей виртуальных активов. Кроме того, сомнительными могут стать операции по списанию со счета клиента денежных средств на основании исполнительных документов.

Банк России также добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание. Исключениями являются экономически обоснованные операции, например, зачисление зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий. Если клиент банка отказался проводить разовую операцию или просит закрыть счет и выдать деньги после возникновения у сотрудников кредитной организации подозрений к транзакциям клиента, то это также следует считать сомнительным.

При этом Банк России исключил из перечня ряд признаков сомнительных операций, включая нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение клиентов необычно высокой комиссии при оказании услуг. Также регулятор перестал считать сомнительным, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в личный контакт с банком. При этом предлагаемый ЦБ список не является исчерпывающим: банки могут самостоятельно дополнить перечень сомнительных банковских операций, следует из положения.