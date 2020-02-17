МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России сможет не перечислять в бюджет доходы по акциям Сбербанка, полученным в результате оферты миноритариям в рамках сделки по продаже акций банка правительству, следует из законопроекта о покупке кабмином акций Сбербанка.

Минфин и ЦБ согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Акции, полученные в результате оферты, ЦБ должен будет реализовать до 31 декабря 2022 года.

"На доходы Банка России по акциям, приобретенным в результате обязательного предложения, не распространяется действие Федерального закона… "Об особенностях перечисления в 2020-2022 годах доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2019-2021 годов", — сказано в документе.

Закон обязывает ЦБ перечислять в бюджет в 2020-2022 годах полученные от Сбербанка дивиденды за 2019-2021 годы в полном объеме.