МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Обновление ЦБ РФ перечня сомнительных банковских операций, с одной стороны, даст банкам больше свободы, с другой – возложит на них немалую ответственность, считают эксперты. Они позитивно оценили новации, призванные отслеживать операции по финансированию торговли оружием и наркотиками, а также сокращение лазеек для обхода закона. С другой стороны, появляется больше оснований для блокировки счетов компаний и даже физлиц.

ЦБ РФ намерен обновить перечень сомнительных банковских операций, которые могут повлечь за собой блокировку счета. Как сообщает регулятор, опубликовавший проект указа, признаки, указывающие на необычный характер сделки, будут актуализированы. Некоторые из них, устарев, уйдут в прошлое, другие скорректируют.

Добавят в перечень и новые основания считать сомнительными операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов. Кроме того, сомнительными могут стать операции по списанию со счета клиента денежных средств на основании исполнительных документов. Регулярные зачисления от третьих лиц, если это не зарплаты, пенсии и прочие обоснованные операции, также будут причислены к подозрительным.

При этом такие действия, как пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг регулятор перестал считать сомнительным. То же касается операций через представителя, который не вступает в личный контакт с банком. Банки смогут самостоятельно дополнить перечень сомнительных банковских операций, если возникнет необходимость. Документ должен быть согласован с Росфинмониторингом, а его вступление в силу запланировано на 1 апреля 2021 года.

Актуализировать перечень решили впервые с 2012 года. Основанием для этого стало то, что он не включал признаки отдельных явно сомнительных операций. Кроме того, возникла необходимость убрать ряд устаревших и спорных признаков.

"Актуализация перечня назрела, так как перечень, утвержденный в 2012 году (измененный и дополненный в 2014, 2015 и 2016 годах), уже не отражает современных реалий. Например, пристальное внимание должны вызвать приобретение или продажа виртуальных активов или управление группой плательщиков с одного IP-адреса", — считает замгендиректора по правовым вопросам национальной юридической службы "Амулекс" Юлия Галуева

По словам руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана, ЦБ решился на уточнение оснований для блокировки счетов не только из-за эволюции банковского бизнеса и развития его технологической составляющей, но и для сокращения степени давления на бизнес.

"Так называемые "черные списки" постоянно разрастаются, причем нередко в них попадают несправедливо. Только в 2019 году из черного списка по "антиотмывочному" закону 115-ФЗ было реабилитировано 20,5 тысячи клиентов и аннулировано 42 тысячи отказов по операциям", — приводит он пример.

На основе накопленной практики, ЦБ и Росфинмониторинг оптимизировали перечень сомнительных операций, что будет способствовать уменьшению объема передаваемой информации и облегчит жизнь тем, кто следует правилам, считает Коган.

ЧТО ДОБАВЯТ, ЧТО УБЕРУТ

Эксперты подробно рассказали об изменениях, которые предполагает проект. "Документ интересный. Не ошибусь, если скажу, что банковское сообщество, пусть и с некоторыми опасениями, давно ждало его появления. В него внесен ряд моментов, ранее существовавших в виде рекомендаций и разъяснений Банка России. Теперь они вошли в 375-П, детализировано и формально, и закрывать глаза на такие сомнительные операции банкам будет нелегко", — отмечает доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

В документе претерпели определенные изменения существующие разделы (например, подробно говорится о случае, когда с одного ip-адреса управляют несколькими счетами, формально не связанными между собой), а также появился ряд новых. Из того, что сразу обратило на себя внимание – операции некоммерческих организаций, в том числе иностранных, финансирование оружия массового поражения и торговля психотропными и наркотическими веществами. Нашло свое отражение и усиление борьбы с коррупцией: новая группа признаков посвящена операциям публичных должностных лиц, связанным с переводами ими крупных сумм, в том числе за рубеж, указала она. Веянием времени стало добавление в перечень транзакций с использованием виртуальных активов, под которыми может пониматься криптовалюта.

Говоря о наиболее актуальных послаблениях, эксперты, в первую очередь, указали отход от старых формальных критериев, по которым сделку признают необычной – нестандартные для компании операции или слишком высокие комиссии. Отнесение подобных операций к сомнительным способствовало неоправданному разрастанию "черных списков".

КАК ОЦЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

В целом объем сомнительных операций в банковской сфере в последние годы существенно снизился, и текущие поправки не повлияют на этот тренд кардинально, уверены эксперты. Никаких существенных ограничений для юридических и физических лиц, являющихся участниками обычного коммерческого и частного денежного оборота новые правила не содержат, считает Галуева. Но они предоставляют банку право затребовать документы, подтверждающие законность получения денежных средств и их перевода, добросовестность участников гражданского оборота.

Более ответственное отношение граждан и организаций к собственному документообороту позволит им не опасаться блокировок банковских операций. Разумеется, возможны исключения, но они будут минимальны.

В то же время сократятся лазейки для тех, кто мог обходить закон. В частности, Росфинмониторинг ранее указал на всплеск обналичивания при помощи нотариальных подписей – теперь у банков появится основание для отказа в этой транзакции при наличии подозрений нарушения законодательства, отметил Коган. Поправки затронут также и физлиц: их счета могут быть заблокированы в случае регулярного поступления денежных средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если это не экономически обоснованные операции, такие как получение зарплаты.

По мнению Когана, банки воспользуются правом дополнить этот перечень самостоятельно, а у бизнеса, в первую очередь малого и среднего, станет больше возможностей оспорить действия кредитных организаций.

Это, по мнению партнера юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрия Шевченко, как раз является ключевым в новом документе. "Убранные из перечня операции должны определяться кредитной организацией самостоятельно. Это в какой-то мере можно оценить как попытку ЦБ снять с себя ответственность и переложить ее на банки. А так это или не так, покажет время и практика применения этих новых положений со стороны Банка России", — сказал он.