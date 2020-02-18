МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности с карточными переводами через "Сбербанк онлайн", сообщили в колл-центре банка.

"Сейчас перевод денег с карты на карту через "Сбербанк онлайн" может быть не доступен. Пожалуйста, попробуйте позднее или переведите деньги через мобильный банк", — говорится в автоматическом сообщении колл-центра Сбербанка.

Корреспондент РИА Новости не смог дозвониться до операторов колл-центра. "К сожалению, мы не можем обслуживать ваш звонок, перезвоните позднее", — последовал автоматический ответ.