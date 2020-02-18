МОСКВА, 18 фев ПРАЙМ. Трудности с переводами по картам в "Сбербанк онлайн" были только у ряда клиентов, сейчас сервис работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности с переводами через "Сбербанк онлайн"

Ранее во вторник в колл-центре кредитной организации заявили РИА Новости, что ее клиенты могут испытывать трудности с карточными переводами через "Сбербанк онлайн".

"В течение нескольких минут для ряда клиентов были недоступны операции перевода в "Сбербанк онлайн". Это не оказало влияния на другие сервисы банка. В настоящее время сервис работает в штатном режиме. Приносим извинения клиентам банка за причиненные неудобства", — заявили в банке.