МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску Альфа-банка, входящего в топ-10 в России, к компаниям, связанным с бенефициаром банка "Югра" Алексеем Хотиным, о взыскании около 314 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ответчики по иску — основной заемщик, компания "Оптиматехностимул", владеющая ТРЦ "Черемушки", и 10 поручителей, также структур Хотина, включая ЗАО "Экстракт-Фили", которому принадлежит ТРЦ "Филион". Исковые требования основаны на нескольких кредитных договорах.

Полностью условия мирового соглашения на заседании во вторник не оглашались. Истец уточнил сумму иска. Если изначально банк требовал около 310 миллионов долларов, в том числе 308 миллионов долларов основного долга, то сейчас, после частичного погашения, сумма основного долга составляет 296 миллионов долларов, неустойка — около 18 миллионов. При этом стороны договорились о переводе долга в евро. Денежные средства ответчики будут перечислять на корреспондентский счет Альфа-банка, открытый в Нью-Йорке, уточнил представитель истца, отвечая на вопрос судьи Наталии Нечипоренко. В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу.

Альфа-банк в мае 2019 года подал три крупных иска к структурам Хотина на общую сумму более 640 миллионов долларов. По одному из них решение о взыскании в пользу банка около 272 миллионов вступило в законную силу, но в кассационной инстанции стороны также заключили мировое соглашение, текст которого пока не опубликован.

В пресс-службе Альфа-банка в январе сообщили РИА Новости, что кредитная организация заключила мировые соглашения с компаниями, связанными с Хотиным, об урегулировании задолженности на 590 миллионов долларов. Отмечалось, что стороны достигли договоренностей по всем инициированным судебным процессам и намерены утвердить соглашения в судах.

Суд в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации. Сейчас в отношении Хотина и других лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 миллиарда рублей.