МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Банка России, просившего принять обеспечительные меры в виде ареста имущества бывших топ-менеджеров и собственников ныне санируемого "Московского индустриального банка" (МИнБанка) в деле по иску о взыскании с них около 196 миллиардов рублей убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, а также на денежные средства, находящиеся и поступающие на расчетные счета в банках, 19 ответчиков, включая бенефициара МИнБанка Абубакара Арсамакова.

Банк России в январе 2019 года утвердил план участия в осуществлении мер предупреждения банкротства МИнБанка и возложил функции временной администрации банка на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Необходимость принятия обеспечительных мер представители ЦБ и МИнБанка обосновывали тем, что ответчики в период за полгода до введения временной администрации и после ее ввода осуществляли "массовый вывод имущества". Так, Арсамаков-старший снял со своего счета "существенные объемы денежных средств", а также продал 12 принадлежавших ему земельных участков и другое имущество. По словам истцов, большинство других ответчиков также провели сделки по отчуждению своего имущества – земельных участков, квартир, жилых домов и автомобилей.

Представители ответчиков просили заявление ЦБ отклонить, указывая на несправедливость одинаковой ответственности по иску для разных ответчиков. Некоторые из них, по словам юристов, входившие органы управления банка формально, по своей должности, не имели никакого отношения к кредитной деятельности МиНБанка и не могли своими действиями или бездействием причинить убытки.

Кроме того, представители ответчиков заявили, что арест денежных средств оставит ряд их доверителей без средств к существованию, в том числе пенсионеров и многодетных. В отношении одной из ответчиц – Галины Шахановой – суд производство по заявлению прекратил, так как она умерла.

"Московский индустриальный банк" – крупный универсальный столичный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания. По данным БИР Аналитик, на 1 декабря 2019 года МИнБанк занимал 23-е место в российской банковской системе с активами в размере 226,6 млрд рублей. На момент начала санации МИнБанк имел свыше 240 подразделений в 27 регионах в пяти федеральных округах России. Основными акционерами банка были президент организации Арсамаков и члены его семьи.

Поводом для решения о санации стала неспособность МИнБанка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. Проблемы банка были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестпроектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью, говорилось в релизе ЦБ.