МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Группа компаний "Регион" может продать банк "Веста" и Руснарбанк Московскому кредитному банку (МКБ), основным владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев, сообщил журналистам председатель совета директоров ГК "Регион" Сергей Менжинский.

По его словам, у каждого банка группы своя стратегия. "Дальневосточный банк", присутствующий в определенном регионе, достаточно прибыльный, и наши планы там и дальше присутствовать, и в рамках этого региона работать", — сказал он.

Руснарбанк — монопродуктовый банк с тремя основными продуктами, которые он развивает — автокредиты, гарантии и кредитование под залог, рассказал Менжинский. "Он достаточно успешный, в принципе в этом сегменте он и будет развиваться. Что касается "Весты" — "Веста" наиболее сложный для нас игрок", — сообщил Менжинский. "Предполагаем, что в ближайшее время мы эти банки (кроме "Дальневосточного банка"), возможно, будем предлагать на продажу МКБ", — сказал он.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ГК "Регион", речь идет лишь о потенциальной возможности и синергетическом эффекте от перехода двух банков (кроме "Дальневосточного банка"), входящих в группу компаний "Регион", в банковский бизнес МКБ.

"Такой сценарий возможен в рамках объединения активов Романа Авдеева и Сергея Сударикова, и об этой синергии, прежде всего в продуктовой линейке, говорилось и ранее. Переговоры по согласованию стоимости и параметров сделки в настоящее время ведутся. По их завершению мы публично озвучим всю информацию", — заявили РИА Новости в пресс-службе ГК "Регион".

Основные бенефициары ГК "Регион" Сергей Судариков и концерна "Россиум" Роман Авдеев в июне 2019 года подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В рамках реализации меморандума стороны заявляли о планах анализа активов с точки зрения формирования единой продуктовой экосистемы. С целью реализации партнерства проводится всесторонний совместный анализ активов, в том числе, процедур корпоративного управления, бизнес-процессов для определения потенциального синергетического эффекта от слияния.