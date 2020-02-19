МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на десятилетние еврооблигации "Газпрома" на 2 миллиарда долларов превысил 5,6 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

"Газпром" во вторник разместил евробонды с погашением в феврале 2030 года с доходностью в размере 3,25% годовых. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 3,625% годовых, но в ходе размещения снизил ориентир до финального диапазона 3,25-3,3% годовых.

"Это самая крупное размещение еврооблигаций "Газпрома" из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года. Достигнута самая низкая ставка по еврооблигациям "Газпрома" в долларах США за всю историю работы компании на международных рынках капитала. На срок 10 лет и выше ни один эмитент из России и стран СНГ дешевле в долларах США не занимал", — рассказал Шулаков.

По его словам, инвесторы из США приобрели более 30% выпуска, из Великобритании — порядка 10-11%, из континентальной Европы — 17%, Азии — около 15%. На российских инвесторов пришлось немногим более 20%.

"Для российского рынка в целом очень важно то, что в результате размещения идентифицирован инвесторский спрос под российский кредитный риск на более чем 5 миллиардов долларов, из которых "Газпром" занял 2 миллиарда долларов", — добавил он.

"Газпром" с 13 по 17 февраля проводил в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению долларовых евробондов. Изначально компания планировала, в зависимости от рыночных условий, выпустить бумаги со сроком погашения через 10 или 12 лет, позже стало известно, что эмитент ориентируется на десятилетний срок погашения бумаг. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.