МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Банк России отозвал несколько лицензий у акционерного общества "ВТБ Страхование жизни" в связи с добровольным отказом компании, следует из материалов регулятора.

Согласно приказу ЦБ, компания лишилась лицензий на осуществление добровольного страхования жизни и на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

"Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — говорится в материалах ЦБ.

ВТБ в октябре объявил, что сделка по покупке "Согазом" 100% "ВТБ Страхование" закрыта, в периметр сделки вошли все компании группы "ВТБ Страхование".