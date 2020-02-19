МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что прибыль Сбербанка по итогам 2019 года составит около 1 триллиона рублей, перечисления дивидендов в бюджет ожидаются на уровне 250 миллиардов рублей, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Пока Сбербанк не подвел итогов. По нашим ожиданиям, около триллиона прибыли будет у Сбербанка, соответственно 50% от прибыли перечисляется акционерам. Контрольный пакет сейчас у ЦБ… Да, 250 миллиардов рублей", — сказал Колычев, отвечая на вопрос, каковы ожидания по перечислению в бюджет.

Согласно стратегии Сбербанка, банк ожидал достичь чистой прибыли в один триллион рублей по итогам 2020 года. При этом банк начнет выплачивать дивиденды в 50% от чистой прибыли уже по итогам 2019 года, говорили ранее топ-менеджеры банка.

Сбербанк заработал в прошлом году по РСБУ 870,1 миллиарда рублей, что на 11,2% выше показателя за 2018 год.

По словам Колычева, Минфин после перехода контрольного пакета акций Сбербанка правительству ожидает его включения в перечень стратегических предприятий.

"Все владение стратегическими обществами урегулировано отдельными нормативными правовыми актами, и вполне возможно — сейчас такого решения нет — и Сбербанк может войти в список стратегических предприятий. Тогда отдельная процедура по реализации, уменьшению пакета государства ниже контроля. Предполагаю, что именно такая процедура будет предусмотрена", — сказал Колычев.

Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ утверждается президентом РФ. При этом указывается доля государства в соответствующем АО, и ее снижение возможно только после выхода указа главы государства.

Применительно к Сбербанку сокращение госдоли ниже контрольного пакета, то есть 50% плюс одна голосующая акция, в настоящее время возможно только на основании федерального закона. Это прописано в законе о ЦБ, которому и принадлежит сейчас этот пакет.