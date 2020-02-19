МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ считает неплохой конъюнктуру для выхода на внешний рынок заимствований, будет учитывать ситуацию с коронавирусом, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

"В долларах нам практически технически невозможно размещаться. В других валютах смотрим, проводили консультации с разными инфраструктурными организациями. Пока препятствий не видим, будем смотреть на конъюнктуру. В принципе она неплохая. Есть коронавирус — посмотрим", — сказал Колычев.

Другой замминистра финансов Сергей Сторчак 11 февраля сообщал, что Минфин пока отбирает банки-агенты для выпуска евробондов РФ в 2020 году, и эта работа может быть завершена весной, возможно ближе к маю. По его словам, приоритет отдается выпускам в евро.

Колычев добавил, что ситуация с коронавирусом влияет на аппетит инвесторов к риску, но российские госбонды фонды рассматривают сейчас скорее как защитный актив.

Говоря о влиянии ситуации с коронавирусом на рынок ОФЗ, Колычев отметил, что "на аппетит рисков это в любом случае влияет, в том числе и на Россию".

"Но Россия в портфелях фондов сейчас скорее рассматривается как защитный актив. Поэтому в меньшей степени", — добавил замглавы Минфина.