МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. На российском Гознаке будут напечатаны банкноты для Венесуэлы. Об этом со ссылкой на копию контракта между АО "Гознак" и Центральным банком Венесуэлы пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, сделка между сторонами была заключена в ноябре 2019 года.

Предполагается, что на Гознаке будет изготовлено 300 миллионов купюр венесуэльской национальной валюты — боливар.

Общий номинал банкнот напечатанных составит около $143 миллиона.

Эта услуга обойдется Каракасу в $7,4 миллиона.

Отмечается, что Венесуэла является единственной страной, кто заказывает у России печать денежных знаков: На фабриках Гознака печатают деньги таких стран, как Белоруссия, Ливан, Гватемала и Малайзия.