МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Открытие Холдинг", в прошлом основной владелец банка "ФК Открытие", заявил о признаках банкротства — недостаточности имущества и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, следует из материалов компании.
"Краткое описание появившихся у соответствующей организации признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): недостаточность имущества и неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов", — указывается в сообщении.
Дата появления признаков банкротства — 19 февраля.
https://1prime.ru/finance/20200220/830965695.html