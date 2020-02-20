МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в декабре 2019 года вырос на 72% по сравнению с ноябрем, составив 2,1 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

"В декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 72% и составил 2,1 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США увеличился на 59%, на европейскую валюту — более чем в два раза", — говорится в сообщении регулятора.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в декабре увеличился на 39% по сравнению с ноябрем и составил 5,4 миллиарда долларов, совокупное предложение — на 24%, до 3,4 миллиарда долларов.

Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках в декабре вырос по сравнению с ноябрем на 41% — до 2,8 миллиардов долларов. Долларов было куплено на 36% больше, чем месяцем ранее, евро — на 55%. Количество операций физлиц по покупке наличной иностранной валюты в декабре выросло на 34% и составило 2,2 миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 5% — до 1287 долларов.

Продажи наличной валюты уполномоченным банкам население увеличило на 8% — до 1,1 миллиарда долларов. Продажи долларов выросли на 5%, евро — на 16%. Количество сделок по продаже населением наличной валюты по сравнению с ноябрем увеличилось на 5% — до 1,7 миллиона сделок. Средний размер сделки вырос на 2% и составил 642 доллара.

Также ЦБ отмечает, что банки в декабре ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3 миллиарда долларов — на 34% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов увеличился на 79%, евро — сократился на 11%. Объем вывоза наличной иностранной валюты банками в декабре увеличился на 28% и составил 1 миллиард долларов.