МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России разработал стандарты эмиссии зеленых и социальных облигаций, рассказал начальник управления развития корпоративных отношений департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Андрей Якушин.

"Сейчас мы разработали стандарты эмиссии ценных бумаг, они находятся на регистрации в министерстве юстиции, в которых мы для инструментов устойчивого развития предложили регулирование. Мы фактически создаем единые правила игры для участников-эмитентов, которые планируют выпускать инструменты устойчивого развития — зеленые, социальные, инфраструктурные облигации", — рассказал Якушин на конференции "Ответственная финансово-инвестиционная практика в России".

"Для зеленых и социальных облигаций мы предполагаем, что в решении о выпуске должны быть четко описаны те проекты, на которые планируется привлечение денежных средств и должна быть верификация того, что эти проекты соответствуют российским и международным стандартам соответственно зеленых финансов или социальных проектов", — добавил он.

По его словам, в решении о выпуске должно быть обязательство эмитента раскрывать информацию о направлении и использовании денежных средств, привлеченных на эти проекты, на регулярной основе, и о развитии самих этих проектов.

"Таким образом, у эмитентов появляется возможность маркировать свои облигации зелеными или социальными, и это дает четкий сигнал инвесторам, что этот инструмент является именно таковым", — отметил он.

Стандарты эмиссии зеленых и социальных облигаций разработаны в целях реализации закона о совершенствовании и упрощении эмиссии ценных бумаг, который вступил в силу с начала 2020 года.