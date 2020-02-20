МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО в 2019 году упала в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом и составила 704 миллиона долларов, следует из отчета кредитной организации.

Общий совокупный доход (включая чистую прибыть и прочий совокупный доход) вырос более чем в 1,5 раза, до 1,03 миллиарда долларов, чистые процентные доходы выросли на 15,5%, до уровня в 2,2 миллиарда долларов.

Чистый комиссионный доход увеличился на 10,2%, до 1,044 миллиарда долларов. Капитал группы увеличился на 13,9%, до 8,1 миллиарда долларов.

Активы за год выросли на 26%, до уровня в 59,5 миллиарда долларов, обязательства — на 28,3%, до 51,3 миллиарда долларов.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.