ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. Ситуация вокруг судебной тяжбы компании Павла Дурова Telegram по поводу признания ее Gram эмиссией ценных бумаг окажет влияние на все криптовалюты, которые готовятся к выпуску или уже существуют на рынке, уверены эксперты, опрошенные РИА Новости.

По их словам, в судебной практике создается прецедент, который в дальнейшем будет использоваться в отношении других проектов криптовалют. Под удар попадает и проект Facebook – Libra.

GRAM ПОД ЗАПРЕТОМ

В среду суд Нью-Йорка подтвердил запрет на использование криптовалюты Gram, который был введен еще в октябре. Американская комиссия по ценным бумагам SEC судится с Telegram в связи с проведенным ею ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США.

Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Суд на время разбирательства временно запретил запускать криптовалюту Gram и блокчейн-платформу TON. Как писали американские СМИ, которые присутствовали на заседании, судья в среду дал понять, что до конца апреля намерен так или иначе решить дело, поскольку к этому времени Дуров обязался вернуть деньги инвесторам.

Источник РИА Новости в одной из европейских компаний, которая специализируется на регистрации электронных платежей, фининститутов и противодействии отмыванию денег заявил, что, скорее всего, "по аналогии (с Gram теперь к другим криптовалютам) будут предъявляться такие же требования. Хотя, конечно, сравнивать в лоб, например, проект Facebook – Libra с Telegram Gram нельзя, поскольку у них все-таки разные ситуации".

Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак согласен с тем, что создан прецедент для рынка и добавляет, что изначальная оборонительная позиция компании Дурова привнесла в процесс определенный негатив.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг" и обвиняет регулятора в том, что он произвольно трактует закон. Telegram заявляет также, что не подавал никаких заявлений о регистрации кибервалюты, потому что это не требовалось по закону.

"Нужно изначально было согласиться с решением комиссии и реализовывать проект в этом русле. Тогда бы можно было сохранить его, а сейчас совершенно непонятно, каким образом и как инвестиции будут возвращаться. При том, что вложились в него крупнейшие олигархические структуры СНГ, европейцы и американцы. В дальнейшем инвесторы будут относиться к таким проектам в с еще большим опасением", — добавляет он.

LIBRA ПОЙДЕТ ЗА GRAM

В первую очередь речь, конечно, идет о Libra, перспективы которой тоже туманны. В июне прошлого года Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Ожидалось, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, а в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек должен был поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры. Однако под давлением регуляторов в США и Европе, а также американского конгресса Facebook согласился запустить свою криптовалюту, когда будут сняты все обеспокоенности.

Эксперты, опрошенные РИА Новости считают, что проект Дурова пострадал за свои амбиции. А именно опасения по поводу того, что Libra или другая криптовалюта начнет двигать рынок, и стали причиной атаки регуляторов по всему миру на это новое явление в системе взаиморасчетов.

В документе, поданном SEC в суд, отмечалось, что "Telegram неоднократно заявлял об амбициозности своего предложения создать блокчейн, который на несколько порядков превзойдет Bitcoin". И именно факт амбициозности проекта заставил обратить на него пристальное внимание, уверен управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

"(Американские регуляторы) не хотят позволить какой-то частной валюте набрать столько силы и популярности, что она создаст какого-то серьезного конкурента национальной валюте — доллару. В этом главная проблема Gram", — заявил он.

Давление регуляторов на Libra будет еще сильнее, уверен он.

"Facebook сильнее, чем Telegram, американское правительство боится Libra больше, а значит на ее пути большие препятствия, ведь это потенциальный конкурент не только доллару, но и всей банковой системе всего мира", — поясняет он. И резюмирует, что, выбирая между страхом распугать инвесторов и получить конкурента доллару, SEC выбрала меньше из зол. "Счет в борьбе между рынком криптовалюты и традиционным рынком расчетов пока не в пользу первой", — подводит итог собеседник агентства.