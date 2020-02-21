ЦБ утвердил план санации Газэнергобанка
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банк России утвердил план санации Газэнергобанка (город Калуга). Как сообщает регулятор, инвестором выступит "СКБ-банк".
Приоритетным направлением деятельности Банка станет кредитование физических лиц, развиваемое совместно с "СКБ-банком, отмечается в сообщении ЦБ.
Регулятор планирует, что Газэнергобанк будет присоединен к "СКБ-банку" к концу 2028 года.
"Объединенный банк будет соблюдать установленные Банком России обязательные требования с учетом надбавок к нормативам достаточности капитала, предъявляемым к финансовой устойчивости кредитных организаций", — поясняет Банк России.
По данным БИР Аналитик, на 1 декабря прошлого 2019 года Газэнергобанк занимал 103 место в банковской системе РФ с активами 39,8 млрд рублей.
"СКБ-банк" занимал 66 место в банковской системе РФ с активами в размере 31,1 млрд рублей.
https://1prime.ru/finance/20200221/830972467.html