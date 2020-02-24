СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская сообщила, что направила запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить факты о захвате "Севастопольского морского банка" с требованием продажи за один рубль.

Ранее Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора. В финансовом оздоровлении кредитной организации принимает участие госкорпорация Агентство по страхованию вкладов (АСВ), на которую с 29 января возложены функции временной администрации по управлению банком.

"Дело в том, что крымский банк "кому-то" приглянулся: после ежедневных проверок владельцам банка было предложено продать его за один рубль (есть у нас такая монетка — сейчас на неё даже жвачку не купишь). После отказа от такой "головокружительной сделки века" (в конце января этого года) здание банка было захвачено ЧОП "Дубровник", — написала Поклонская в своем Telegram-канале, сообщив, что встретилась с сотрудниками учреждения.

Депутат добавила, что сейчас банком управляет "временная администрация", обладающая активами и документами.

"Конечно, довести банк до банкротства не составит труда, а потом "дело в шляпе", как говорится. И бизнес будет продан не за рубль, а за 50 копеек — сдачи не надо. Ну, разве не беспредел? Полученную информацию я направила Генеральному прокурору РФ и надеюсь, что будет проведена прокурорская проверка", — написала Поклонская.

Согласно данным РИА Рейтинг на 1 декабря 2019 года, "Севастопольский морской банк" с активами в 4,77 миллиарда рублей занимал 247-е место среди российских банков.